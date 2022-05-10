Rektör Çomaklı Nahçıvan'da bir dizi temaslarda bulundu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine düzenlediği ziyaret çerçevesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev'in misafiri olarak gittiği Nahçıvan'da ilk olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı ve Milletvekili Vasıf Talıbov ile bir araya gelen Rektör Çomaklı, iki komşu ülkenin tarihsel birlikteliğinin son yıllarda atılan adımlarla daha da pekiştiğine vurgu yaptı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz ile bir araya gelen Çomaklı, ülkemizin Nahçıvan ile olan bağına ve gelecek sürece yönelik yapılması planlanan çalışmalara yönelik bir sohbet gerçekleştirdi.

Konsolosluk ziyaretinden sonra iki üniversite arasında gerçekleşecek iş birliği için Nahçıvan Devlet Üniversitesine geçen Rektör Çomaklı, mevkidaşı Rektör Prof. Dr. Elbrus İsayev ve ekibinin katılımıyla senato salonunda gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantının ardından iki üniversite arasında imzalanan protokol ile birçok konuda anlaşma sağlandı. Ortak eğitim, kültürel ve araştırma faaliyetleri ile dersler ve müzakereler için öğretim elemanlarının değişimi, ortak ya da bağımsız araştırma yapmak üzere lisans ve lisansüstü öğrencilerin değişimi konularında mutabakata varıldı.

Protokolde ayrıca, seminerlere ve akademik toplantılara katılım, akademik malzeme, yayın ve diğer bilgilerin karşılıklı olarak değişimi, lisans ve lisansüstü öğrenciler için yarıyıllık ve yıllık yurtdışı eğitim-öğretim programları, akademik kredi ve resmi transkript olanaklarının sunulması kararlaştırıldı.

İmza töreninde, ülkelerin birbirleriyle iş birliği yapmasının önemli olduğunu, ancak bunların içerisinde en önemlisinin eğitim alanında yapılan iş birlikleri olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, pek çok ülkeden üniversite ile iş birliği yaptıklarına söyledi.

"Dağlık Karabağ'ın Özgürlüğüne Kavuşmasıyla Yeni Bir Dönem Başladı"

Azerbaycan ve Nahçıvan'ı Türkiye'den ayrı tutmadıklarını söyleyen Rektör Çomaklı, kardeş ülke üniversiteleriyle gerçekleştirilen anlaşmalarının kendileri için değerli olduğunu vurguladı.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin iki kurumun tecrübelerini paylaşmalarına zemin oluşturacağına ve bilgi birikimlerinin karşılıklı faydaya dönüştürülmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi: "Ar-Ge faaliyetleri olmadan eğitimin sağlıklı yürütülmesi mümkün değil. Biz sadece eğitim ve Ar-Ge alanında değil, aynı zamanda lisans ve lisansüstü programlarıyla da Nahçıvan Devlet Üniversitesine kapılarımızı açacağız. Değişim programlarıyla Türkiye'den Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan da Türkiye'ye öğrenci gelmesini arzu ediyoruz."

"30 yıllık esaretin ardından Dağlık Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasıyla yeni bir dönem başladığını belirten Çomaklı: "Bu dönemde Nahçıvan ile Azerbaycan arasında bir koridorun da açılıyor olması hasebiyle Türkiye, Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki kara bağlantısı ülkelerin ikili ilişkilerine çok ciddi katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den Gelen Misafirlerimizi Ağırlamaktan Son Derece Mutluyuz"

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibini Nahçıvan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ülkeler ve üniversiteler arası ilişkiler açısından bu ziyaretin önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın, "Tek millet iki devlet" sözünün Dağlık Karabağ Savaşı sırasında bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten İsayev; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde birçok ortak projede yer almaktan mutluluk duyacaklarını aktardı.

Nahçıvan Devlet Üniversitesinin 80'i Türkiye'de olmak üzere dünyada 130 üniversiteyle iş birliğinde bulunduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. İsayev, özellikle Türk Üniversiteleriyle yapılan protokollerin kendileri için özel olduğuna dikkat çekerek, akademik ve öğrenci değişim programlarıyla bu iş birliklerini daha da mükemmel hale geleceğini ifade etti.

İmza töreninin ardından Nahçıvan'ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden heyet, daha sonra özel olarak düzenlenen konser programına katıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel