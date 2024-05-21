Süper Lig'den kaç takım düşecek 2024?
Trendyol Süper Ligde 38. haftada oynanacak maçların ardından lige veda eden son takım belli olacak. Peki, Süper Lig'den kaç takım düşecek 2024?
İstanbulspor'un ardından Fatih Karagümrük düşmeyi garantilerken Pendikspor'un ligde kalması mucizelere kaldı. Peki, Süper Lig'den kaç takım düşecek 2024?
SÜPER LİG'DEN KAÇ TAKIM DÜŞECEK 2024?
TFF Yönetim Kurulu'nda kabul edilen 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre bu sezon 4 takım ligden düşecek.
Süper Lig'de 38 maç sonunda 17, 18, 19 ve 20. sıralarda yer alan takımlar 1. Lig'e düşecek.
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu. Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Öte yandan Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen 2. takım oldu.