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Adanaspor satıldı mı? Adanaspor kim aldı, sahibi kim?

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim adına Adanaspor'un geleceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapma gereksinimi duyulduğu belirtildi. Adanaspor satıldı mı? Adanaspor kim aldı, sahibi kim?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün menfaatleri ve geleceği her zaman ön planda tutulacak olup, tüm görüşmeler şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleşecek olan bu süreçle ilgili gelişmeler düzenli olarak paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. Adanaspor satıldı mı? Adanaspor kim aldı, sahibi kim?,

ADANASPOR SATILDI MI?

Açıklamada şunlar ifadeler kullanıldı;

"Bu kapsamda, iş adamı Ergin Göleli ile Adanaspor'un satışıyla ilgili görüşmelere başlanmıştır. Bu süreçte, kulübümüzün menfaatleri ve geleceği her zaman ön planda tutulacak olup, tüm görüşmeler şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleşecek olan bu süreçle ilgili gelişmeler düzenli olarak paylaşılacaktır. Adanaspor yönetimi olarak, desteklerinizin ve anlayışınızın bu önemli süreçte bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isteriz."

Osman Demir
Osman Demir
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