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Ergin Göleli kimdir, zengin mi, serveti ne kadar?

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün menfaatleri ve geleceği her zaman ön planda tutulacak olup, tüm görüşmeler şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleşecek olan bu süreçle ilgili gelişmeler düzenli olarak paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. Peki,Ergin Göleli kimdir, zengin mi, serveti ne kadar?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim adına Adanaspor'un geleceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapma gereksinimi duyulduğu belirtildi. Ergin Göleli kimdir, zengin mi, serveti ne kadar?

ERGİN GÖLELİ KİMDİR?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün menfaatleri ve geleceği her zaman ön planda tutulacak olup, tüm görüşmeler şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleşecek olan bu süreçle ilgili gelişmeler düzenli olarak paylaşılacaktır'' ifadelerine yer verildi.

Ergin Göleli Amberçay Eynesil Kulübünün başkanı ve iş insanı olarak tanınmaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
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