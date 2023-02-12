Özbekistanlı Youtuber Abdukarim Mirzayev depremzedeler için yaklaşık 320 bin dolar bağış topladı

Özbekistanlı Youtuber Abdukarim Mirzayev, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yaptıkları canlı yayınlarda yaklaşık 320 bin dolar bağış topladığını söyleyerek, "Biz Özbekistan vatandaşları olarak elimizden geldiği kadarıyla her zaman Türk milletinin yanındayız" dedi.

Özbekistanlı Youtuber Abdukarim Mirzayev, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yaptıkları canlı yayınlarda yaklaşık 320 bin dolar bağış topladığını söyleyerek, "Biz Özbekistan vatandaşları olarak elimizden geldiği kadarıyla her zaman Türk milletinin yanındayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve dünyadan depremzedeler için bağışlar toplanmaya devam ediliyor. Özbekistanlı Youtuber Abdukarim Mirzayev de deprem sonrası sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaparak depremzedeler için yaklaşık 320 bin dolar bağış topladığını söyledi.

"Takipçilere bu olayı duyurduk, onlara bu olayı anlattık. 4-5 gün içerisinde yaklaşık 320 bin dolar civarında para toplandı"

Youtube'da hem kendi kanalı olduğunu hem de Registon TV adlı kültürel bir kanalı olduğunu belirten Abdukarim Mirzayev, "Bu olay olduktan bir gün sonra ben kendi kanalımdan olay hakkında canlı yayın yapmaya başladım. Daha sonra Registon TV Youtube kanalı cemiyetiyle birlikte depreme yardım kampanyası yapmak istedik. Takipçilere bu olayı duyurduk, onlara bu olayı anlattık. 4-5 gün içerisinde yaklaşık 320 bin dolar para toplandı. Bu paranın bir kısmı Türkiye'ye geldi. Bu paranın bir kısmıyla kendi bildiğimiz kadarıyla yardım etmeye çalışıyoruz. 20 kişilik ekibimiz Elbistan'da çalışıyor, orada yemek yapıyorlar, gıda malzemeleri götürüyorlar. Bugün 50 ton kömür gönderdik. Özbekistan'dan IBAN numaraları koyduk. Dünyadaki Özbeklerin bağış yapma imkanını sağlamak için bunu yaptık. Paralar hala gelmeye devam ediyor" dedi.

"İnsanlar paraları yardım olarak gönderdi"

Mirzayev açıklamasının devamında, "Türkiye'ye gelen paraların bir kısmını orada harcayacağız. Bir kısmı için de Türkiye'nin resmi idareleriyle iletişime geçeceğiz. Uzun süreli bir planlama yapmak istiyoruz. Bu paraların doğru bir yere gitmesini istiyoruz çünkü insanların burada bir hayrı var. İnsanlar paraları yardım olarak gönderdi. O paraların hiçbir kuruşunun yanlış yere gitmesini engellemek bizim öncelikli görevimizdir. Biz Özbekistan vatandaşları olarak elimizden geldiği kadarıyla her zaman Türk milletinin yanındayız. Sizin derdiniz, bizim derdimiz oldu. 4 gündür durmadan saatlerce canlı yayın yapıyoruz. İnsanlara bunları anlatmak da çok zor. Yalnız değilsiniz, her zaman yanınızdayız. Biz de kardeş bir millet olarak bir şeyler yapmak istiyoruz, yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL