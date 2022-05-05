Son dakika haber! Nevşehir'de feci kaza... Otomobil çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

Nevşehir'de feci kaza... Otomobil çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Kaza Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba kasabasında meydana geldi. Nevşehir- Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaya kaldırımından karşı şeride geçmek isteyen B.Ş.'nin kullandığı motosiklete otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü B.Ş 'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.