Son dakika haber! Nevşehir'de feci kaza... Otomobil çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu
İhlas Haber Ajansı - Asım Çapacı - Yerel
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Son dakika yerel haberine göre Nevşehir'de feci kaza... Otomobil çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu Nevşehir'de otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye görüntülendi.
Nevşehir'de feci kaza... Otomobil çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu
NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye görüntülendi.
Kaza Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba kasabasında meydana geldi. Nevşehir- Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaya kaldırımından karşı şeride geçmek isteyen B.Ş.'nin kullandığı motosiklete otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü B.Ş 'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Yerel