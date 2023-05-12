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Osmaniye'de deprem konutlarının yapımı devam ediyor

Osmaniye'de deprem konutlarının yapımı devam ediyor

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için planlanan kalıcı konutların yapımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için planlanan kalıcı konutların yapımı devam ediyor.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yapımı devam eden kalıcı konutların yıl sonuna kadar tamamlanıp evi yıkılan depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 7 bloktan oluşan konut alanında 152 dairenin yer alacağı ve 2 bodrum, zemin artı 4 kattan oluşacağı konut alanında 86 adet 3+1 daire ve 66 adet 2+1 dairenin yer aldığı bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Toprakkale Osmaniye Yerel Haberler

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