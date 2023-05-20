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Öğrenciler depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Öğrenciler depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Yerel Haberler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri depremzede vatandaşlara destek olmak ve konteyner kentlerdeki çocukları sevindirmek için deprem bölgesine gitti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri depremzede vatandaşlara destek olmak ve konteyner kentlerdeki çocukları sevindirmek için deprem bölgesine gitti.

Deprem bölgesine giden, üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanı Bülent Baloğlu, öğretim görevlileri ve 30 öğrenciden oluşan kafile ilk olarak Mustafa Kemal Üniversitesi'ni ziyaret etti. Hatay Valisi ve il protokolünün katıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinliklerine katılan öğrenciler, Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kentindeki çocuklar ve gençlerle birlikte birçok eğlenceli etkinlik gerçekleştirdi ve yanlarında getirdikleri hediyeleri dağıttılar.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kafilesi planlan programları ardından bugün Bolu'ya dönecek. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Deprem Bolu Yerel Haberler

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