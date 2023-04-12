Nusaybin'de berber ve müşterisi tıraşı yarıda kesip halay çekti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kuaförde tıraş olan müşteri ve berber, içeri giren gençlerle müziğin temposuna ayak uydurup halay çekmeye başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kuaförde tıraş olan müşteri ve berber, içeri giren gençlerle müziğin temposuna ayak uydurup halay çekmeye başladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Nusaybin ilçesinde pazartesi akşamı berber Muhammed Emin Aydın, müşterisini tıraş etmeye başladı. O sırada üç genç içeri girdi. Dükkanda yöresel oyun havası çalarken gençler koltuktan havluyu alarak oynamaya başladı. Berber Muhammed Emin Aydın ve müşterisi de dayanamayarak tıraşı yarıda bırakıp oynamaya başladı. Gençlerin halaylı tıraşı güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Muhammed Emin Aydın, dükkanda müşteriyi tıraş ederken arkada şarkı çaldığını, diğer arkadaşlarının içeri girdiklerinde direkt halaya durduklarını belirterek, "Bizde doğaçlama bir şey oldu. Kendimizi kaptırdık ve güzel bir video ortaya çıktı" dedi. - MARDİN