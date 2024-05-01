Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi HAYDOK, engelliler ve çocuklar için kedi kulübelerini boyadı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi HAYDOK (Hayvan Dostları Kulübü) ekibi, Niğde Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelliler ve Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocuklarla birlikte kediler için yapılan kulübeleri boyadılar.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Hayvan Dostları Kulübü iş birliği ile patili dostlar için yapılan kulübeler boyanarak kurumun bahçesine yerleştirildi.

Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelliler ve Hayvan Dostları Kulübü üyeleri gönüllülerin bağışları ile yapılan kedi evlerini boyayarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumların bahçelerine yerleştirildiler.

Proje ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumların bahçesinde yaşam süren kediler daha rahat ve konforlu bir yaşama kavuştular. - NİĞDE