ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

22 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 21.05.2024 19:55:00

Tamir Tarihi: 22.05.2024 21:00:00

Detay: Temelli Hürriyet Mahallesi ASKİ içme suyu deposunda meydana gelen arızadan kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi ve gazi mahallesi yenibacı mevkii

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 22.05.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 22.05.2024 17:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi içme suyunu temin eden psw3 pompa istasyonunda oluşan elektrik arızası nedeniyle saat 11:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır .

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler ahiboz, Bahçelievler, balıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, HacıMuratlı,İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, kızılcaşar, oğulbey , Örencik, Taşpınar, tepeyurt, Yağlıpınar Yavrucuk, yaylabağı,yurtbeyi mahalleleri

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 22.05.2024 13:15:00

Tamir Tarihi: 22.05.2024 18:00:00

Detay: Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi içerisindeki su arızasından kaynaklı saat 13.15 ile 18:00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler Mahallesi Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi içi.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 23.05.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.05.2024 16:00:00

Detay: ETİMESGUT ASKİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ERYAMAN MAHALLESİ EMİRYAMAN CADDE İÇERİSİNDEKİ 22.05.2024 (BUGÜN) YAPILACAK Ø150 İÇME SUYU HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI VE PLANLI SU KESİNTİSİNİN 23.05.2024 (PERŞEMBE) TARİHİNDE YAPILACAĞINI, SAYIN ABONELERİMİZİN BİLGİLERİNE SUNARIZ. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ERYAMAN MAHALLESİ

HAYMANA

Arıza Tarihi: 22.05.2024 06:55:00

Tamir Tarihi: 22.05.2024 23:55:00

Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞININ UHDESİNDE BULUNAN YENİ YAPILAN İÇME SUYU DEPOLARININ VE İMALATI YENİ YAPILAN BAŞDEĞİRMEN ANA İLETİM HATLARININ BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇALDAĞ MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, MEDRESE MAHALLESİ, SEYRAN MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 21.05.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 21.05.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : YAKACIK MAHALLESİ 3602 CADDE İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN PEØ110 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3602 CAD VE CİVARI