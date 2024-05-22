Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin hayata geçirilen kamuda tasarruf genelgesi, birçok kurumda uygulanmaya başlandı. Ülke olarak kemer sıkma dönemine girdiğimiz bu günlerde İstanbul trafiğinde çekilen bir fotoğraf karesi tartışma yaratacak.

Bahsi geçen karede trafikte seyir halinde milyonluk bir araç görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak Odatv tarafından servis edilen fotoğraf dikkatlice incelendiğinde aracın önünde bir görevli kartı durduğu görülüyor. Kartın üzerinde de "Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi görevli" ibaresi yer alıyor. Bütün kurumlar tasarruf genelgesine uymaya gayret ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görevli kişinin bu araçta trafikte seyretmesi tartışma yaratacak gibi...

29 MİLYON TL'YE SATIŞA SUNULMUŞTU

Lüks otomobil markasının ilk seri üretim elektrikli modeli, Türkiye'de 29 milyon TL'lik fiyatıyla satışa sunulmuştu. Araç için 15 adet sipariş alınırken 110 kişinin de sırada olduğu öğrenilmişti.