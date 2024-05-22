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Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

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Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren kamuda tasarruf genelgesi birçok kurumda hayata geçirilmeye başlanmışken İstanbul'da çekilen bir fotoğraf karesi tartışma yaratacak. Bahsi geçen fotoğraf karesinde önünde Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının bulunduğu aracın İstanbul trafiğinde turladığı görülüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin hayata geçirilen kamuda tasarruf genelgesi, birçok kurumda uygulanmaya başlandı. Ülke olarak kemer sıkma dönemine girdiğimiz bu günlerde İstanbul trafiğinde çekilen bir fotoğraf karesi tartışma yaratacak.

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Bahsi geçen karede trafikte seyir halinde milyonluk bir araç görülüyor. Buraya kadar her şey normal... Ancak Odatv tarafından servis edilen fotoğraf dikkatlice incelendiğinde aracın önünde bir görevli kartı durduğu görülüyor. Kartın üzerinde de "Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi görevli" ibaresi yer alıyor. Bütün kurumlar tasarruf genelgesine uymaya gayret ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görevli kişinin bu araçta trafikte seyretmesi tartışma yaratacak gibi...

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

29 MİLYON TL'YE SATIŞA SUNULMUŞTU

Lüks otomobil markasının ilk seri üretim elektrikli modeli, Türkiye'de 29 milyon TL'lik fiyatıyla satışa sunulmuştu. Araç için 15 adet sipariş alınırken 110 kişinin de sırada olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Kamuda Tasarruf Genelgesi İstanbul Gençlik Spor Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (15)

Mehmet Taşgın:

Olayın aslı çıkar illaki bu habere itimat etmiyorum

66
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yanıtYanıtla
Maria Sel:

Ne var işte spor araba gençlik ve sporu temsil ediyor. Gerci ata binseler daha iyi hir spor ama ata kelimesi olan herseyede karsilar.Anlamıyorum size makarna dağıtmiyorlar mı neyi beğenmediniz.

26
12
yanıtYanıtla
Ömer Yaprak:

Evet doğru söylüyorsun sen güzel İNSAN

yanıt4
yanıt3
Karaşal:

Maria sen ne ayak atatürk ne alaka? Memleket neresi?:))

yanıt2
yanıt0
SUNSET null:

imamın dediğini yap, yaptığını yapma diyorduk. bunlar diyanet ne yaparsa onu yapıyor

19
1
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DEMOKRAT:

110 kişi 30 milyon liralık araç için sırada vay vay vay.

18
0
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İSKOÇYALI:

Parayı helal yoldan kazanmadıkları için harcamaları kolay oluyor, o kadar parayı helal yolla kazanan adam bir arabaya vermez, veremez.

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yanıt1
can erdemir:

Tasarruf olmaz belki ama ülkede ilk kez tasarruf konuşuluyor. Bu bile ilerlemedir.

10
0
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İSKOÇYALI:

Saray bir dakika da bir asgari ücret harcıyor ne tasarrufu kardeş hepsi göz boyama...

yanıt7
yanıt3
Uğur Dindar:

Herkes araştırılsın bu nedir ya

6
0
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