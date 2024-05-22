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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olursa adaylıktan çekilirim

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin sezonu şampiyon tamamlaması halinde başkan adaylığından çekileceğini duyurdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı ve gelecek seçim için de adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM"

Sarı-lacivertlilerin geleceği hakkında konuşan Yıldırım, "Galatasaray'a karşı üstünlüğümüzü son dönemlerde kaybettik. Gittik yendik iyi oldu. Çocukların hepsi okula formalarla gitti. O mutluluğu hep beraber yaşadık. Biz Galatasaray'ı her zaman yeneriz. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa, şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim" dedi.

"YALAN SÖYLEMESİNLER"

Öte yandan Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Beşiktaş, Jose Mourinho için '7 milyon euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim. Bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon euro'ya geliyorsa, biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Birbirimize saygılı olacağız. Jose Mourinho, 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla sohbet ettik' dedi. 'Öyle bir görüşmemiz olmadı' dedi. Konu budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Köfteci Jardel:

100 puan toplamış bu takım. Şampiyon da olsa, ikinci de olsa başarılı demektir. O yüzden gölge etme, başka ihsan istemez.

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Erkan Arslan:

Azzos Rüyalari Gec bos Ver Sen Aday ol Nasilsa Seneye Besinci Yildizimizi Takcan Unutma

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Veysel null:

Aziz ister aday ol ister aday olma bizi bağlamaz Konyaspor a fark atarak şampiyon olacak Galatasaray. Bir maçı GS nin bir oyuncusunun hatalı hareketi sebebiyle 1-0 kazandınız diye de fazla havalara girmeyin yere hızlı düşersiniz...

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yanıtYanıtla
Mustafa Balaman:

Sayın Veysel bey sizde biraz eksiklik görüyorum. İkilinin birbirleri arasındaki müsabakalarında Fenerbahçe’nin net bir şekilde önde olduğunu bütün istatistikler söylüyor

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Kenn:

Konya'ya 2-1 yenilir GS

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