Nazilli'de Engelliler Günü Programı Düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ülkü Ocakları ve Engelsiz Engelliler Derneği iş birliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle program düzenlendi.

Nazilli Belediyesi Engelliler Eğitim ve İletişim Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Nazilli Ülkü ocakları tarafından çiğ köfte ikramının yapıldığı programda engelli bireyler keyifli vakit geçirdiler. Nazilli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Özmen, "Bugün için değil her zaman birlikteyiz. Engelsiz Engelliler Derneğimiz ile birlikte bugün bir kutlama düzenledik. Ahmet Başkanım ile birlikte bu programların devamını getireceğiz. Her şeyi birlikte aşacağız" dedi. Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ünlü " çok mutlu olduk. Nazilli Ülkü Ocaklarımızın hazırlamış olduğu program bizleri ve katılan ailelerimizi çok mutlu etti. Emek harcayıp çiğ köfte yoğurmuşlar hepimize tek tek ikram ettiler. Canlı müzik ile hep birlikte eğleneceğiz. Sevginin olduğu yerde engel yoktur" dedi.

Eğlenceli saatlerin geçtiği programda bir birinden güzel türküler, marşlar ve oyun havaların her birine tüm katılımcılar eşlik etti. Programa, ngelsiz Engelliler Derneği üyeleri, Nazilli Ülkü Ocakları mensupları, engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN