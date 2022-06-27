Nasa sergisi iki ayda 61 bin 500 kişiyi ağırladı - Haberler

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Nasa sergisi iki ayda 61 bin 500 kişiyi ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nasa sergisi iki ayda 61 bin 500 kişiyi ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde dünyanın en büyük gezici uzay sergisi olan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uzay Sergisi'ni 2 ayda 61 bin 500 ziyaretçi gezdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde dünyanın en büyük gezici uzay sergisi olan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin ( Nasa ) Uzay Sergisi'ni 2 ayda 61 bin 500 ziyaretçi gezdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapılarını açan sergi, okulların yaz tatiline girmesiyle beraber büyük ilgi görmeye başladı. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'ndeki sergi, Gazianteplilerin yanı sına çevre illerden de vatandaşları ağırlıyor. NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapan sergide, ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşı da bulunuyor. Sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzman eğitmenler yardımıyla anlatımlı olarak sunuluyor.

Ağustos ayının ilk haftasına kadar açık kalacak sergiyi gezmek isteyen vatandaşlar, www.gaziantep.bel.tr ve https://muzeyyenerkulbilimmerkezi.com/ adreslerinden rezervasyon yaptırabiliyor. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Amerika Birleşik Devletleri NASA Yerel Haberler

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