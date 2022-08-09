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Muğla haber... İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Fethiye'de Hem Çalışmaları İnceledi Hem Esnafı Dinledi

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Muğla haber... İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Fethiye'de Hem Çalışmaları İnceledi Hem Esnafı Dinledi

Muğla haberler... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi ve yan yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi ve yan yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İzmit Belediyesi, kentin en işlek noktası olan Fethiye Caddesi'ni yeni ve modern görünümüne kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Fethiye Caddesi ve yan sokaklarında sabahın erken saatlerinde incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen'den çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi alan Başkan Hürriyet, esnafın çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve taleplerini dinledi.

Açık AVM görünümüyle İzmit'in çehresini değiştirerek kente katma değer sağlamayı amaçlayan Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme projesi kapsamında ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de devam edecek.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Fethiye Kocaeli Yerel Haberler

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