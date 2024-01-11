Elazığ'da deprem mağdurları yıkım işlemleri nedeniyle mağdur

MHP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek, Elazığ'da yaşanan depremlerden sonra vatandaşların hasarlı evlerinin yıkım işlemleri nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadığını söyledi. Köylerde yaşayan birçok vatandaşın devletin deprem sonrası tanıdığı imkanlardan faydalanamadığını ifade eden Dilek, "Köyde oturduğu halde, devletin sunduğu imkanlardan faydalanamayan, ikametgahı orada olan insanlar var. Burada bu insanlara yıkımcı firmaların da etkisi ile o insanlara baskı yaparak evlerini kendi istekleri ile boşalttırmak istiyorlar. Evleri boşaltma işinde bu insanlara hak sahipliği çerçevesinde yer verdiniz mi? Yok. Ev verdiniz mi? Yok. Konteyner verdiniz mi? Yok. Çadır verdiniz mi? Yok. Bu kışın ortasında bu adamların bu mağduriyetlerini nasıl giderecekler" dedi.

Elazığ İl Genel Meclisi MHP Grup Sözcüsü Osman Dilek, yaptığı bir açıklamada köylerde oturan ve hasarlı konutları yıkılmak istenilen vatandaşların durumuna dikkat çekti. Osman Dilek şunları söyledi:

"Yıkımlarla ilgili olarak Elazığ'da ciddi sıkıntı yaşayan insanlar var. Elazığ'da depremlerde ağır hasar aldıktan sonra hak sahibi olup evini alan, kira yardımı alan, çadırını konteyneri alan insanlar var. Onlarla ilgili bir şey diyemeyiz. Evlerinin yıkılması gerekiyor çünkü devletin tanıdığı bütün imkanlardan faydalanmışlar. Ancak bunların içerisinde köyde oturduğu halde, devletin sunduğu imkanlardan faydalanamayan, ikametgahı orada olan insanlar var. Burada bu insanlara yıkımcı firmaların da etkisi ile o insanlara baskı yaparak evlerini kendi istekleri ile boşalttırmak istiyorlar. Biz de diyoruz ki, evleri boşaltma işinde bu insanlara hak sahipliği çerçevesinde yer verdiniz mi? Yok. Ev verdiniz mi? Yok. Konteyner verdiniz mi? Yok. Çadır verdiniz mi? Yok. Bu kışın ortasında bu adamların bu mağduriyetlerini nasıl giderecekler? Burada bir ayrım yapmak lazım. Kime düşüyor bu; bu şehrin mülki amirlerine düşüyor. Sapla samanı ayırt etmek lazım.

"KIŞIN ORTASINDA BU İNSANLAR EŞYALARINI NEREYE KOYACAK?"

Buradaki vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için bazı tedbirler almamız lazım. Kışın ortasında ahırını nereye koyacak? Eşyasını nereye koyacak? Ahır derken hayvanlarını nereye koyacak? Bunlara bir tolerans tanınması noktasında biz bunu İl Genel Meclis'inde de bunu gündeme getirdik. Günde onlarca vatandaş geliyor buraya. Mağduriyetlerinin giderilebilmesi için ne yapılması lazım. Biz bu ağır hasarlı binalar yıkılmasın demiyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Devletin sunduğu imkanlardan faydalanamayan, ikametgahı orada olan, hayvanı ahırın içerisinde olan insanların mağduriyetinin ötelenmesini istiyoruz. Bu mağduriyet kış ortasında giderilsin. En azından mart ayının sonuna veya nisan başına kadar bu insanlara müsaade edin, adam kendi yerinde, oradaki çıkaracağı malzemelerle en azından yeni bir yer yapabilsin, ahır veya barınabilecek bir yer yapabilsin.

2020 DEPREMİNDEN SONRA HALA HAK SAHİBİ OLUP EVLERİNİ ALAMAYAN İNSANLAR VAR

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan Elazığ depreminde hasar alan evlerde oturan vatandaşlara hak sahipleri oldukları halde hala evlerinin verilmediğini belirten Osman Dilek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2020 yılındaki depremde, aradan kaç sene geçti. 4 sene. Hala hak sahibi olup köylerde evini alamayan insanlar var. Bunlar nerede ikamet ediyorlar; eski evlerinde ikamet ediyorlar. Onlara müsaade edildi. Onlarda da ev alanlara yine müsaade edilmesin. Evler yıkılsın. Bizim ifade ettiğimiz, bu mağduriyetler, bu mağdur olan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Vatandaşın talebi de bu. Biz buradaki vali yardımcıları ile görüşmek istedik. Bir kaç kez telefon açtık. Telefonu açmadılar. Muhatap bulamadık. Kimle konuşacağız? Toplantı yapıyorlar. Hiç ilgisi, alakası olmayan insanlarla oturup bu meseleleri konuşuyorlar. Bu depremle ilgili valilikte toplantı yapıyorlar. Bazılarında iktidar partisinin il başkanını çağırıp konuşuyorlar. Vatandaşı dinlemiyorlar ki. Vatandaşın burada temsilcisiyiz. İl genel Meclisi üyesiyiz burada. Vatandaş gelip derdini bize anlatıyor."

"DAĞIN BAŞINDA EV VERMİŞLER, GİDEMİYORUM"

Yıkım kararını bir gün öncesinde öğrendiklerini belirten Elazığ Değirmenönü köyü sakinlerinden Ahmet Yılmaz, "Olaydan haberimiz bir gün önce oldu. Komşulardan içinde ahırı olan, hayvanı olan, hastası olanlar var. Şimdi oturmayıp burayı yazın kullananlar var. Yıkımlardan bir çoğunun haberi bile yok belki. Bunun için biraz daha müsaade istiyoruz. En azından yaza kadar müsaade etsinler" dedi.

2020 depreminden sonra evinin yıkıldığını ve sonrasında kendisine yeni bir ev verildiğini ifade eden 70 yaşındaki Hamiyet Kömürcü, evine uzaklık dolayısıyla gidip gelemediğini söyledi. Yapılan evin köyden uzakta olduğunu ve köye gidip gelemediğini belirten Kömürcü, "Ben o eve gidip gelemiyorum. O nedenle hala eski ve hasarlı evimde oturuyorum. Bana verdikleri ev boş duruyor orada. Dağın başında ev vermişler. Oğlum işsiz. 5 bin lira para ile geçiniyorum. Benim hiçbir şeyim yok. Evimi yıktırmak istemiyorum" dedi.

"GİDECEK EV YOK Kİ, NEREYE GİDELİM?"

Kızıyla yaşayan Nevriye Ulaş da evinin yıkılacak olmasından dolayı çok tedirgin olduğunu ve gidecek yerinin olmadığını belirtti. Geçimini eşinden kalan maaş ile yapmaya çalıştığını belirten Ulaş, "Gidecek yerim yok. Evim hasarlı, hak sahipliği vermişler ama evim hala yapılmamış. Ben nereye gideyim, kime sığınayım? Hani ev yapılsa da deseler ki oraya geçin bu evi yıkacağız. İkimizin de beyi öldü" diye konuştu.