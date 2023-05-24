Meslek öğrenen Serinhisarlı kadınlar hayallerini gerçekleştiriyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde açılan Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına karılan kadınlar, meslek öğrenerek hem hayallerini gerçekleştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

ADEM kurslarına katılan kadınlar, ilmek ilmek ördükleri yöreye özgü haba kilimlerini dokuyarak hem unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı yaşatıyor hem de bir meslek sahibi olma hayallerine adım adım ilerliyor. Kilim dokuma ve hamak kursuna gelen kadınların çocukları, merkezde bulunan çocuk oyun odasında bakılıyor. Bu kursların eğitici giderleri, Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Aylık 600 lira ücret alan kadınlar, dokudukları birbirinden güzel haba kilimlerini satarak ayrıca ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Serinhisar Kaymakamı Osman Altın, projeyle dezavantajlı kadınların ellerinden tutarak meslek sahibi olmalarına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olduklarını söyledi. Altın, "Açtığımız bu kurslar ile kadınlarımız kendi hayallerini örüyorlar. Hayal ettiklerini ürünlere yansıtıp çok güzel eserler ortaya çıkarıyorlar. Kadınlarımız bu anlamda çok istekli ve çok özverililer. Kursta örülen ilk kilimimizi yurt dışına sattık ve elde edilen gelirin tamamını kursiyer kadınlarımıza paylaştırdık. Kadınlarımızın bu sanatı öğrendikten sonra hayatlarında ekonomik anlamda pek çok şey değişeceğine inanıyorum. İlçemizde buna benzer kursları açarak ADEM projesini devam ettirmeyi planlıyoruz. Kursların açılmasında bize destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. - DENİZLİ