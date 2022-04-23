Menderes'te Minik Eller, Büyük Hayaller Çizdi

Menderes'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. İlçedeki çocuklar "Minik Eller, Büyük Hayaller" sloganıyla parkların duvarlarını hayal dünyalarına göre gönüllerince boyadı.

Menderes'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında çocuklar ilk olarak Kurtuluş Parkı'nın duvarlarını boyadı. Etkinlik öncesi minikler ilçenin maskotları Mandi ve Mandila ile eğlenceli dakikalar yaşarken aldıkları oyuncaklarla mutluluklarına mutluluk kattılar.

Duvar boyama etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, parkımızın duvarlarını 'Minik eller, büyük hayaller' sloganıyla diledikleri gibi boyarken, aldıkları oyuncaklarla bir kez daha mutlu oldular. Geleceğimizin sanatçılarının, öğretmenlerinin, doktorlarının ve Cumhuriyet'in aydınlık yüzleri tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun…"

MENDERES BELEDİYESİ'NDEN COŞKULU ARAÇ KONVOYU

Etkinlikler kapsamında çocuk şarkılarının çaldığı araçlardan oluşan bir konvoyla bayramın coşkusu Menderes caddelerine taşındı.

Başkan Kayalar, "İlçemizin genelinde bayramın coşkusunu hep birlikte yaşamak için düzenlediğimiz araç konvoyuna çocuklarımız, ellerinde bayraklarla büyük heyecanlarla ortak oldular. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanla bir kez daha gururlandık ve umutlandık. Geleceğimizin emanetçileri tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Öte yandan, ilçede resmi kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayıp Maurice Aliberti Esin Özgener İlkokulu'ndaki kutlama töreni ile devam etti.