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Mehmetçikle iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mehmetçikle iftar

Kütahya Valisi Ali Çelik, iftarını İl Jandarma Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle yaptı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, iftarını İl Jandarma Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle yaptı.

İftar sofrasını Mehmetçiklerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Vali Çelik, "Rabbim her birinizden razı olsun, ayağınıza taş değmesin" dedi.

Vali Çelik'e, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Dr. Halil İbrahim Ertekin, Aydın Börü, Hasan Erkal, Buğra Karadağ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti. - KÜTAHYA

Mehmetçikle iftar

Mehmetçikle iftar

Mehmetçikle iftar

Mehmetçikle iftar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kütahya, İftar, Yerel, Haberler

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