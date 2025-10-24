MEB ve TOBB'dan Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitim Protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında tarım sektörüne yönelik mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 30 tarım meslek lisesi, bulundukları illerdeki ticaret borsaları ve sanayi odalarıyla eşleştirilecek. Tanıtım programı, Erzurum mutfağının zengin lezzetleriyle renklendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, tarım sektörüne yönelik "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Erzurum'da Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, protokol kapsamına dahil edilen okullar arasında yer aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, mesleki eğitime iş dünyasını entegre etmek adına 2019'da atılan adımın kapsamını daha da genişlettiklerini söyledi. Hisarcıklıpğlu, " Tarım meslek liselerimiz öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de gerçek üretim ortamlarında uygulamalı deneyim verecek. Mezun olduklarında doğrudan üretim süreçlerine katılabilecek, işletmelerin aradığı nitelikte elemanlar haline gelecekler. TOBB olarak bizler, 367 oda-borsa ve 2 milyon üyemizle ülkemizin iş dünyasını temsil ediyoruz. Bu gücü, eğitimi güçlendirilmesi için seferber ediyoruz" dedi.

Erzurum'un Coğrafi İşaretli Lezzetleri TOBB'da Tanıtıldı

TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen programda, öğle yemeği menüsünü ise tamamen Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerinden oluşan yöresel tatlar süsledi. Erzurum Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde hazırlanan menüde, Ayran Aşı Çorbası, Erzurum Mantısı (Hıngel), Erzurum Su Böreği, Hınıs Köftesi ve Pekmezli Baklava yer aldı. Düzenlenen bu özel davet, Erzurum mutfağının zenginliğini ve Türkiye'nin tarım temelli mesleki eğitim vizyonunu aynı sofrada buluşturdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 365 oda ve borsa başkanı ile çok sayıda davetlinin katıldığı yemekte, Erzurum'un yöresel lezzetleri büyük beğeni topladı. Bakan Tekin ve Başkan Hisarcıklıoğlu, Erzurum mutfağının çeşitliliğine övgülerde bulunarak, "Cağ kebabı ve kadayıf dolmasının ötesinde, Erzurum'un zengin bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Erzurum Sofrası

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum'un tanıtımına gastronomi üzerinden katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Çok kıymetli hemşehrimiz, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiamızı, Erzurum'un coğrafi işaretli lezzetlerinden oluşan özel menümüzle misafir ettik. Bugün tarım liselerimizi ve gastronomi liselerimizi konuştuk, tarım meslek liseleri protokolümüzü imzaladık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Gastronomi kenti Erzurum'un eşsiz lezzetlerini TOBB'da tanıtmak bizim için büyük bir onur. Sayın Bakanımız Yusuf Tekin ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum'a özgü tatlarımızı büyük bir beğeniyle tattılar. Erzurum mutfağı; tarihsel ve kültürel zenginliğiyle hem ülkemizin hem de dünyanın tanıması gereken bir değerdir"

Bakan Tekin: "Erzurum Gastronomisi Kültürel Bir Miras"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise tarım ve gastronomi alanındaki mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Bakan Tekin, "Gastronomi liseleriyle birlikte hem yerel mutfak kültürümüzü hem de tarımsal üretim geleneğimizi eğitimle buluşturuyoruz. Erzurum mutfağı bunun en güzel örneklerinden biri. Ankara'da Erzurum yemekleri yemek bizler için ayrı bir mutluluk oldu." dedi. Tekin, Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerinin kültürel miras niteliğinde olduğunu vurgulayarak, yeni açılacak gastronomi liselerinde "anne reçeteleri"nin kayıt altına alınacağını ve yerel tatların geleceğe taşınacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu: "Erzurum Mutfağıyla Gurur Duyuyoruz"

İş birliği protokolü ve Erzurum'un yöresel tanıtımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Bugün Sayın Bakanımızla birlikte çok anlamlı bir adım attık. Tarım meslek liselerini sektörle buluşturmak Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir hamle. Aynı zamanda bugün Erzurum'un misafiriydik; birbirinden lezzetli yemekler tattık. Hakan Başkanımıza ve Erzurum Ticaret Borsası'na teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası, hem tarım eğitimine destek veren çalışmalarda yer alarak hem de Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerini ulusal platformlarda tanıtarak şehrin markalaşma sürecine katkı sunuyor. - ERZURUM