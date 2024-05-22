Lipton boykot mu? Lipton İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Lipton Türk malı mı, sahibi kim?

Lipton markasının isim babası Thomas Lipton, 1850'de Glasgow'da doğdu. Babasının bakkal dükkânında iş hayatına atılan Thomas, 15 yaşındayken yeni atılımlar, yeni ufuklar için Amerika'nın yolunu tutmuştu. Pazarlama ve satış teknikleri hakkında pek çok bilgi edinen Thomas, ülkesine dönüp babasıyla birlikte çalışmaya başladıysa da anlaşamadılar. Peki, Lipton boykot mu? Lipton İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Lipton Türk malı mı, sahibi kim?

LİPTON BOYKOT MU?

Lipton, Unilever'e ait bir çay firması. Thomas Lipton tarafından 1890 yılında Glasgow, İskoçya'da kuruldu. Günümüzde 110'un üzerinde ülkede mevcuttur. Lipton özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya ve Avustralya bölgelerinde popülerdir. Unilever'den yapılan açıklamada

"Dünya çapında 127.000 çalışanı, 190'dan fazla ülkede 400'ün üzerinde markası ve dünyanın dört bir yanında binlerce hissedarı olan %100 halka açık, şeffaf, uluslararası ve Hollanda-İngiliz menşeli bir şirketiz." denildi.