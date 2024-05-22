Yves Rocher boykot mu? Yves Rocher İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Yves Rocher Türk malı mı, sahibi kim?

Yves Rocher boykot mu? Merak ediliyor. Yves Rocher 2010 yılında Türkiye pazarına girdi ve Türkiye'de faaliyet gösteren ilk mono marka kozmetik markası oldu. Dört yıl içerisinde 29 farklı ilde faaliyet göstermeye başladı. Peki, Yves Rocher boykot mu? Yves Rocher İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Yves Rocher Türk malı mı, sahibi kim?

YVES ROCHER BOYKOT MU?

Yves Rocher İsrail-Filistin savaşında yaptıkları açıklamalar nedeniyle boykot listesinde yer almaktadır. Yves Rocher, 2010 yılında Türkiye pazarına girdi ve Türkiye'de faaliyet gösteren ilk mono marka kozmetik markası oldu.

Dört yıl içerisinde 29 farklı ilde faaliyet göstermeye başladı. 2017 itibarıyla Yves Rocher, Türkiye'nin 52 ilinde 200'den fazla şubesi ve 700'den fazla çalışanı bulunmaktadır . Türkiye, Yves Rocher markasının en hızlı büyüdüğü ülke olmuştur . Ayrıca, 2012 yılında Türk kozmetik markası Flormar, Yves Rocher tarafından satın alınmıştır .