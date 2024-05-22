Organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde, İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı. Peki, Barış Boyun kimdir? Barış Boyun yakalandı mı?

BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Barış Boyun, 1984 yılında doğmuştur. Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün mafya lideridir. Örgütü Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir (Can Dalton) ile beraber yönetmektedir.

İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün suç olayları daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzandı. Örgüt, motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.

2017 öncesi mafya Bilal Yaman ile beraber hareket eden Barış Boyun, Bilal Yaman'ın 2017'de tutuklanması üzerine içinde bulunduğu organize suç örgütünün lideri oldu. Savcılık iddianamesine göre örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretidir.

Barış Boyun ve ona bağlı çeteler, Balkanlardaki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yapıp cinayetler işlemektedir.

Çete sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapıp Anadolu kasabalarından gelen 20-25 yaş arasındaki gençleri çeteye tetikçi olarak katmaktadır.

Barış Boyun'a bağlı çete, 4 farklı çete ile çatışıp basındaki verilere göre taraflar arasında 20 kişi hayatını kaybetti.

BARIŞ BOYUN YAKALANDI MI?

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.