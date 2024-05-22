BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
22 Mayıs günü futbolseverleri hangi maçlar bekliyor? Bu maçlar hangi kanaldan yayınlanacak ve şifresiz mi olacaklar? Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 22 Mayıs bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Cuma 24.05.2024
20:00
Alanyaspor - Antalyaspor
Cumartesi 25.05.2024
16:00
Karagümrük- Samsunspor
19:00
Sivasspor- Kayserispor
Pazar 26.05.2024
19:00
Fenerbahçe- İstanbulspor
19:00
Konyaspor- Galatasaray
19:00
Pendikspor- Gaziantep FK
19:00
Adana Demirspor- İstanbul Başakşehir
19:00
Kasımpaşa- Beşiktaş
19:00
Trabzonspor- MKE Ankaragücü
19:00
Hatayspor- Çaykur Rizespor