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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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22 Mayıs günü futbolseverleri hangi maçlar bekliyor? Bu maçlar hangi kanaldan yayınlanacak ve şifresiz mi olacaklar? Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 22 Mayıs bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Cuma 24.05.2024

20:00

Alanyaspor - Antalyaspor

Cumartesi 25.05.2024

16:00

Karagümrük- Samsunspor

19:00

Sivasspor- Kayserispor

Pazar 26.05.2024

19:00

Fenerbahçe- İstanbulspor

19:00

Konyaspor- Galatasaray

19:00

Pendikspor- Gaziantep FK

19:00

Adana Demirspor- İstanbul Başakşehir

19:00

Kasımpaşa- Beşiktaş

19:00

Trabzonspor- MKE Ankaragücü

19:00

Hatayspor- Çaykur Rizespor

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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