BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Cuma 24.05.2024

20:00

Alanyaspor - Antalyaspor

Cumartesi 25.05.2024



16:00

Karagümrük- Samsunspor

19:00

Sivasspor- Kayserispor

Pazar 26.05.2024

19:00

Fenerbahçe- İstanbulspor

19:00

Konyaspor- Galatasaray

19:00

Pendikspor- Gaziantep FK

19:00

Adana Demirspor- İstanbul Başakşehir

19:00

Kasımpaşa- Beşiktaş

19:00

Trabzonspor- MKE Ankaragücü

19:00

Hatayspor- Çaykur Rizespor