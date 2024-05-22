3 bin lira bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

3 bin lira bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran'a kadar sürecek. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram öncesinde, ikramiyelerin hangi tarihten itibaren ödenmeye başlayacağı merak konusu. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçen yıl 2 bin TL olarak verilen bayram ikramiyesi, bu yıl 3 bin TL'ye yükseldi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllara baktığımızda, bayram ikramiyelerinin genellikle bayramdan bir hafta önce ödenmeye başladığını görüyoruz.

Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacağı için, bayram ikramiyelerinin 10 Haziran'da ödenmeye başlaması bekleniyor. Kesin tarih belli olduğunda haberimizde paylaşacağız.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle, bayram tatili şu an için 5 gün olarak planlanıyor. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında, bu bilgiyi güncelleyerek haberimize ekleyeceğiz.