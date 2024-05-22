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3 bin lira bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merak konusu oldu. Geçen yıl 2 bin TL olan ikramiye bu yıl ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İkinci bayram ikramiyesinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağı belirtildi. Peki, 3 bin lira bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

3 bin lira bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran'a kadar sürecek. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram öncesinde, ikramiyelerin hangi tarihten itibaren ödenmeye başlayacağı merak konusu. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçen yıl 2 bin TL olarak verilen bayram ikramiyesi, bu yıl 3 bin TL'ye yükseldi.

3 bin lira bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllara baktığımızda, bayram ikramiyelerinin genellikle bayramdan bir hafta önce ödenmeye başladığını görüyoruz.

Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacağı için, bayram ikramiyelerinin 10 Haziran'da ödenmeye başlaması bekleniyor. Kesin tarih belli olduğunda haberimizde paylaşacağız.

3 bin lira bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle, bayram tatili şu an için 5 gün olarak planlanıyor. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında, bu bilgiyi güncelleyerek haberimize ekleyeceğiz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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