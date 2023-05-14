Mamak'ta Anneler Günü'ne özel sergi

Mamak Belediyesine bağlı merkezlerde kurs gören kadınlar, Anneler Günü'nde açılan sergide hünerlerini sergiledi.

Mamak Belediyesi aile, sanat ve gençlik merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri bir alışveriş merkezinde "Beni Annem Kadar Kim Sevebilir" adlı yardım sergisinde beğeniye sunuldu. Açılışta Karadeniz kadın horon ekibi ile Mamak Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı.

"Kursiyerlerimiz tarafından özenle hazırlandı"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Anneler Günü dolayısı ile düzenlenen yardımın Mamak Belediyesi kursiyerleri tarafından özenle hazırlandığını söyledi. Başkan Köse, "Başta şehit annelerimizin olmak üzere tum annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar. Rabbim başımızdan eksik etmesin onları" dedi. - ANKARA