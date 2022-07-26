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Malazgirt'te cumhuriyet savcılar görevlerine başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Malazgirt'te cumhuriyet savcılar görevlerine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesi ile Muş'un Malazgirt ilçesine atanan cumhuriyet savcıları görevlerine başladı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesi ile Muş'un Malazgirt ilçesine atanan cumhuriyet savcıları görevlerine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesi ile tayinleri çıkan cumhuriyet savcıları Furkan Çağrı Akar, Ömer Uysal ve Büşar Aslan'ın yerlerine atanan Nermin Çankaya, Pınar Özçulcu ve Hilmi Kahveci Malazgirt Adliyesinde görevlerine başladılar.

Malazgirt'e atanan savcılar, tarihi ilçede görev yapacak olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, "Malazgirt'teki tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimizi iletiyoruz" dediler. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Malazgirt Muş Yerel Haberler

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