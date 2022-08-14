Malatya haberi | Yüzmek İçin Fırat Nehri'ne Giren 2 Genç Boğularak Yaşamını Yitirdi Malatya haberleri: Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray mahallesi yakınlarında yüzmek için Fırat Nehri’ne giren yabancı uyruklu Abdullah Huriye ve Amir El Hacı, boğularak yaşamını yitirdi. Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray mahallesi yakınlarında yüzmek için Fırat Nehri'ne giren yabancı uyruklu Abdullah Huriye ve Amir El Hacı, boğularak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre; bugün Nizip'in kırsaldaki Saray mahallesi yakınlarında yüzmek için Fırat Nehri'ne giren 5 arkadaştan 2'si kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler gençlere ulaşamayınca sualtı dalgıç polislerine haber verildi. Dalgıçlar, bir süre sonra yabancı uyruklu iki gencin cansız bedenine ulaştı. ANKA / Yerel Fırat Nehri Gaziantep Saray Yerel Haberler

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