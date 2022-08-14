Haber : Malatya haberi | Yüzmek İçin Fırat Nehri'ne Giren 2 Genç Boğularak Yaşamını Yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haberi | Yüzmek İçin Fırat Nehri'ne Giren 2 Genç Boğularak Yaşamını Yitirdi

Malatya haberleri: Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray mahallesi yakınlarında yüzmek için Fırat Nehri’ne giren yabancı uyruklu Abdullah Huriye ve Amir El Hacı, boğularak yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray mahallesi yakınlarında yüzmek için Fırat Nehri'ne giren yabancı uyruklu Abdullah Huriye ve Amir El Hacı, boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; bugün Nizip'in kırsaldaki Saray mahallesi yakınlarında yüzmek için Fırat Nehri'ne giren 5 arkadaştan 2'si kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler gençlere ulaşamayınca sualtı dalgıç polislerine haber verildi. Dalgıçlar, bir süre sonra yabancı uyruklu iki gencin cansız bedenine ulaştı.

ANKA / Yerel

Fırat Nehri Gaziantep Saray Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title