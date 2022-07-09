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Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Dönmez - Yerel
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Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu Malatya'da Bayramın ilk günü kurban keserken kendini yaralayan acemi kasaplar acil servislere akın etti.

Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

MALATYA - Malatya'da Bayramın ilk günü kurban keserken kendini yaralayan acemi kasaplar acil servislere akın etti.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı. Hayvan yatırma ve kesme tekniklerini yanlış uygulayan acemi kasaplar kullandıkları aletler ve hayvanların boynuzları tarafından çeşitli yerlerinden yara aldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine çoğu kendi imkanları gelen acemi kasaplar ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Kendi yaralayan vatandaşlardan Ahmet İnce, kurban keserken yaralandığını belirterek "Lütfen kasaplara kurbanlarımızı kestireyim, kasap olmayanlara kurbanlarımızı kestirmeyelim. Sonucu sizde görüyorsunuz, elim kesildi herkese hayırlı bayramlar" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Yerel

3. Sayfa Yerel Haberler

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