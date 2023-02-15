Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, resmi pullara kızıyla fotoğrafını bastırdı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, piyasaya yeni çıkarılacak pullara kızı Kim Ju Ae ile fotoğraflarını bastırdı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, piyasaya yeni çıkarılacak pullara kızı Kim Ju Ae ile fotoğraflarını bastırdı.

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen ülkesinin nükleer silah ve balistik füze programını sürdürerek dünya kamuoyunu meşgul eden Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, piyasaya yeni çıkarılacak resmi pulların üzerine kızı Kim Ju Ae ile birlikte çektirdiği fotoğrafları bastırdı. Devlet tarafından işletilen Korea Stamp Corp. şirketinin internet sitesine göre, pulların Cuma günü itibarıyla kullanıma gireceği bildirildi. Yaklaşık 10 yaşında olduğu düşünülen Kim Ju Ae'nin fotoğrafının resmi pulların üzerinde yer alması babasının halefi olabileceği söylentilerini güçlendirirken, pullara basılan fotoğraflarda Kim ve kızının bir füze test sahası ile fotoğraf çekim töreninde kameralara yansıdığı görüldü. - PYONGYANG