Kütahya'da konut satışlarında artış

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen Konut Satış İstatistiklerine göre ; Kütahya genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 101.33 artarak 607 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2022 yılı Mayıs Ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini yayınladı. 2021 yılı Mayıs ayında 301 konutun el değiştirdiği Kütahya'da, 2022 yılı Mayıs ayında 606 konutsatışı yapıldı.

Kütahya'da 2022 yılının ilk 5 ayında toplam konut satış sayısı 3 bin 246 oldu.

Türkiye genelinde ise konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 olduğu açıklandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel