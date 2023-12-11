Üye Girişi
Haberler

Konyaaltı'nda Tiyatro Keyfi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Konyaaltı'nda vatandaşlar ve çocuklar hafta sonu tiyatro keyfi yaşadı. Tiyatro Akademisi tarafından çocuklar için hazırlanan 'Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek' ile yetişkinler için sahneye koyulan 'Naftalin Kokulu Öyküler' beğeni topladı.

Konyaaltı'nda vatandaşlar ve çocuklar hafta sonu tiyatro keyfi yaşadı. Tiyatro Akademisi tarafından çocuklar için hazırlanan "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" ile yetişkinler için sahneye koyulan "Naftalin Kokulu Öyküler" beğeni topladı.

Konyaaltı'nda vatandaşlar hafta sonunu Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan tiyatro oyunları ile keyifli bir şekilde geçirdi. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde Tiyatro Akademisi'nin çocuklar için sahnelediği "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" oyunu ile yetişkinler için sahnelediği "Naftalin Kokulu Öyküler" adlı tiyatro oyunlarına vatandaşların ilgisi yüksek oldu.

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Konyaaltı Belediyesi olarak sanata önem verdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "İlçemizde vatandaşlarımız ve çocuklarımız hafta sonunu Tiyatro Akademimiz tarafından hazırlanan 'Naftalin Kokulu Öyküler' ve 'Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek' adlı tiyatro oyunlarına ile geçirdiler. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız tiyatro oyunlarına yoğun katılım gösterdi. Katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Konyaaltı Belediyesi olarak kültür ve sanata yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Sanat Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 11 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Çeyrek altın rekor fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title