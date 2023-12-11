Konyaaltı'nda Tiyatro Keyfi

Konyaaltı'nda vatandaşlar ve çocuklar hafta sonu tiyatro keyfi yaşadı. Tiyatro Akademisi tarafından çocuklar için hazırlanan 'Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek' ile yetişkinler için sahneye koyulan 'Naftalin Kokulu Öyküler' beğeni topladı.

Konyaaltı'nda vatandaşlar ve çocuklar hafta sonu tiyatro keyfi yaşadı. Tiyatro Akademisi tarafından çocuklar için hazırlanan "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" ile yetişkinler için sahneye koyulan "Naftalin Kokulu Öyküler" beğeni topladı.

Konyaaltı'nda vatandaşlar hafta sonunu Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan tiyatro oyunları ile keyifli bir şekilde geçirdi. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde Tiyatro Akademisi'nin çocuklar için sahnelediği "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" oyunu ile yetişkinler için sahnelediği "Naftalin Kokulu Öyküler" adlı tiyatro oyunlarına vatandaşların ilgisi yüksek oldu.

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Konyaaltı Belediyesi olarak sanata önem verdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "İlçemizde vatandaşlarımız ve çocuklarımız hafta sonunu Tiyatro Akademimiz tarafından hazırlanan 'Naftalin Kokulu Öyküler' ve 'Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek' adlı tiyatro oyunlarına ile geçirdiler. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız tiyatro oyunlarına yoğun katılım gösterdi. Katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Konyaaltı Belediyesi olarak kültür ve sanata yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.