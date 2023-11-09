Koçer'den '10 Kasım' mesajı

GAGİAD Başkanı Koçer, "Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına ve bizlere miras bıraktığı muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma ülküsüne her zaman bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, Aziz Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne bir Cumhuriyet, kendi ayakları üstünde dimdik duran bağımsız bir ülke ve sayısız devrim sığdırdığının altını çizen Koçer, "Türk milletinin bağımsızlık ülküsünü milli egemenlik ile taçlandıran, başarıya ulaştırdığı kurtuluş mücadelesiyle mazlum milletlere umut olan, fikirleri ve ilkeleriyle necip Türk milletinin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olan Aziz Atatürk'ün hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Atatürk'ün bir kişiden öte büyük bir fikir olduğunu belirterek sözlerine devam eden Koçer, "Cumhuriyetimizin banisi, halaskar Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mücadelesi, ortaya koyduğu eserleri ve Türk milletine çizdiği istikametle büyük bir fikri temsil etmektedir. Bu büyük fikre, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına ve bizlere miras bıraktığı 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' ülküsüne her zaman bağlıyız. Kurucu değerlerimizden aldığımız güç ve cesaretle güzel ülkemiz için çalışmaya, her alanda dünyayla rekabet edecek işler yapmaya gayret ediyoruz. Büyük Atatürk'ü anlamanın; onun fikirlerini, hayallerini anlamaktan geçtiğinizin bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bir asra ulaşan tarihiyle geleceğe yön veren Cumhuriyetin bugün geldiği noktayı gördükçe Atatürk'e olan minnet ve şükran duygusunun daha da artığının altını çizen Koçer, "Çatışmalar, siyasi gerilimler, ekonomik dalgalanmalar dünyanın dört bir yanını etkisi altına almışken Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş harcındaki birlik ve beraberlik duygusuyla istikrarlı yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir. 100 yıldır barıştan, ilerlemeden, kalkınmadan yana olan Türkiye, Atatürk'ün çizdiği vizyonla bölgesine örnek olmayı, yeni fikirlere ilham vermeyi sürdürmektedir. İşte bu sağlam duruş ve vizyon Türkiye Yüzyılı'nda da en büyük rehberimiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 85'inci yıldönümünde Aziz Atatürk, silah arkadaşları ve vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı. - GAZİANTEP