Kocasinan Belediye Başkanı Engelliler Haftası'nda Mesaj Yayımladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; engelli vatandaşların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi onların ihtiyacına yönelik şekillendirdiklerini söyledi.

Engellilerin sosyal hayata katılımlarına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak bizler, bir gün değil, her gün engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bu şehirde hem görme engelli kardeşlerimizle hem de diğer engel gruplarında olan kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Görme engelliler belki doğuştan görme engelli olarak doğmuş olabilir. Dünyaya böyle gelmiş olabilir ya da zaman içerisinde bir hastalık vesilesi ile görme kabiliyetini kaybetmiş olabilir ama 'Rabbim, bu dünyada yaşamış olduğumuz sıkıntılara, öteki dünyada mükafatıyla karşılık versin' diye dua ederiz. Hep beraber bu şehirde yaşıyoruz. Gerek insani olarak bizim her bireylerimizin gerekse belediyeleri olarak görevlerimizin ilk başında da insanların önündeki engelleri kaldırabilmek kurumsal olarak da kendimize ilk başta çizmiş olduğumuz birinci maddedir. Biz belediye olarak bütün engelli gruplarıyla ilgili engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmakla ilgili şehrimizde yaşayan herkese daha güzel bir Kayseri'de, daha güzel bir Kocasinan'da huzur ve mutluluk içerisinde yaşayabilmeleri için değişik projeler geliştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz "ifadelerini kullandı.

Yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla gönül bağını daha da kuvvetlendirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, engellilerin her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ