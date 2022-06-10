Koçarlı MYO mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti - Haberler

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Koçarlı MYO mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Koçarlı MYO mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Koçarlı Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Koçarlı Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Törene; Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz yaptıkları protokol konuşmaları çerçevesinde öğrencileri tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi. ADÜ Halk Oyunları Topluluğu'nun sunmuş olduğu zeybek gösterisi ve ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi, misafirler tarafından ilgiyle izlendi.

Koçarlı Meslek Yüksekokulu okul birincisi Şüheda Akar'ın konuşmasının ardından okul derecesine giren öğrencilere protokol tarafından takdim edilen başarı plaketleri verildi. Koçarlı MYO'da eğitim faaliyeti yürüten programlarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten sonra programlarda eğitim gören tüm öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilerin kep atmasıyla son buldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Koçarlı Aydın Yerel Haberler

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