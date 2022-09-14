Kocaeli yerel haberi... Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'ndan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Kocaeli haber: Bir takım gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı yöneticileri ile kentte görevli basın mensupları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Bir takım gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı yöneticileri ile kentte görevli basın mensupları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önal ve Vakıf Kurucu Başkanı Azmi Cihat Hatipoğlu ile vakıf yöneticileri ve basın mensupları Rektör Çomaklı ile bir araya geldi.

Erzurum ve Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önal, Erzurum'u önceki yıllara göre çok gelişmiş bulduklarını belirterek Rektör Çomaklı'ya vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kocaeli ilinde önemli sayıda Erzurumlu olduğunu aktaran Önal, memleketten binlerce kilometre ötede birlik ve beraberlik içerisinde Erzurum için çalıştıklarını söyleyerek misafirperverliği için Prof. Dr. Çomaklı'ya teşekkür etti.

"Bölgeye Hizmet Götüren Bir Eğitim Kurumuyuz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı ise dernek ve vakıfların farklı illerde Erzurum'u temsil etmelerinin şehir için önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak tüm sivil toplum kuruluşları ile sürekli irtibat halindeyiz. Erzurum için ne yapabiliriz, topluma nasıl fayda sağlarız düşüncesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Atatürk Üniversitesi olarak bölgeye hizmet götüren bir eğitim kurumuyuz. Erzurum'un potansiyelini araştırarak ilgili yerlerle paylaşıyoruz. Bizdeki insan kaynağını şehrimiz bölgemiz ve ülkemiz için kullanarak bilgiyi değere dönüştürüyoruz."

Ziyaret, hatıra fotoğrafı ve iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ERZURUM