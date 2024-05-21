Futbolu bırakacağını duyuran Toni Kroos kimdir, nereli, kaç yaşında?

İspanya temsilcisi Real Madrid, kadrosunda yer alan Toni Kroos'un EURO 2024'ten sonra profesyonel futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Açıklamada, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Kroos'un "kulüp tarihinin bir parçası ve efsanelerinden biri" olarak tanımlandığı belirtildi. Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, kısa bir açıklama yaparak Kroos'a teşekkür etti ve "Madridlilerin her zaman kalbinde yer alacak" dedi. Perez ayrıca, "Toni Kroos, Real Madrid tarihinin en büyük futbolcularından biri ve bu kulüp her zaman onun evi oldu ve olacak." ifadelerini kullandı.

TONİ KROOS KİMDİR?

Toni Kroos, 4 Ocak 1990doğumlu Alman millî futbolcudur ve orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Real Madrid'de forma giymektedir. Vizyonu, pasları, yaratıcılığı ve duran toplardaki becerisiyle tanınır. Bayern Münih ve Real Madrid'de üst düzey kulüp kariyeri yaşadı. Ayrıca Almanya millî takımında da başarılı bir kariyere sahiptir. Boyu 1,82 m'dir ve sağ ayağını kullanır. Bu sezon Real Madrid'de 25 maçta forma giydi ve 4 sarı kart gördü. Felix adında bir erkek kardeşi vardır ve babası Hansa Rostock U-17'yi çalıştırmaktadır.

Toni Kroos,Real Madrid ile 2014 yılından bu yana formasını giydiği 463 maçta 22 kupa kazandı. Bu kupalar arasında 4 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 4 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası bulunmakta.

TONİ KROOS KARİYERİ

Toni Kroos'un kariyeri oldukça başarılı ve dolu dolu geçmiştir. İşte kariyerinin ana hatları:

Kulüp Kariyeri

2006 yılında Alman kulübü Bayern Munich'in genç takımından profesyonel kadroya yükseldi.

Bayern Munich formasıyla 2007-2014 yılları arasında oynadı ve bu dönemde 3 Bundesliga şampiyonluğu, 3 Almanya Kupası zaferi ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2014 yazında Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid formasıyla La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer birçok kupa kazandı. Kulüpte oynadığı dönemde kritik roller üstlendi ve takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

Milli Takım Kariyeri

Almanya Milli Takımı ile genç yaş kategorilerinde başladı ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya formasıyla ilk kez uluslararası bir turnuvada yer aldı.

2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kilit oyuncularından biri oldu ve takımının şampiyon olmasına büyük katkı sağladı. Turnuvada yer alan gol ve asistleriyle dikkat çekti.

Almanya Milli Takımı ile birlikte 2014 FIFA Dünya Kupası'nın yanı sıra 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele etti.

Ayrıca UEFA Avrupa Şampiyonası'nda da Almanya Milli Takımı formasıyla mücadele etti.

Bireysel Başarılar