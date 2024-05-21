ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21-22 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!
21 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
HAYMANA
Arıza Tarihi: 22.05.2024 06:55:00
Tamir Tarihi: 22.05.2024 23:55:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞININ UHDESİNDE BULUNAN YENİ YAPILAN İÇME SUYU DEPOLARININ VE İMALATI YENİ YAPILAN BAŞDEĞİRMEN ANA İLETİM HATLARININ BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ÇALDAĞ MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, MEDRESE MAHALLESİ, SEYRAN MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 21.05.2024 13:30:00
Tamir Tarihi: 21.05.2024 17:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : YAKACIK MAHALLESİ 3602 CADDE İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN PEØ110 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3602 CAD VE CİVARI