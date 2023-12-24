KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel'e ziyaret

20 Temmuz Kıbrıs ve Zafer Derneği yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel'i makamında ziyaret etti.

20 Temmuz Kıbrıs ve Zafer Derneği yönetim kurulu üyeleri, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel'i 19 Aralık'ta Mecidiyeköy'deki makamında ziyaret etti. Ziyaret, Başkan emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, üyeler emekli Albay Selman Baysal, Ahmet Saatçılar ve Prof. Dr. emekli Albay İbrahim Öztek tarafından gerçekleştirildi. Ziyaretin amacının KKTC'nin uluslararası alanda tanınması ve dünya devletleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamak, Kıbrıs Türkünün haklı ve vazgeçilmez davasına sahip çıkmak olduğu belirtildi. KKTC'nin askeri, ekonomik, siyasi, sosyal, sportif ve kültürel her alanda güçlenerek gelişmesi için projeler üretmek ve kardeş ülkelerdeki benzer sivil toplum örgütleri ile el ele vermenin de önemine değinildi. 20 Temmuz 2024 günü 50. yıl nedeni ile Türkiye ve Kıbrıs'ta coşkulu bir kutlamanın planlandığı belirtildi.

Başkonsolos Fatma Demirel, derneğin çalışmalarından son derece etkilendiğini ve var gücü ile çalışmalara destek olacağını bildirdi. - İSTANBUL