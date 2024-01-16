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Kızılay Gönüllüleri Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

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Türk Kızılay Bilecik Şubesi'ne bağlı Kızılay gönüllüleri, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Gönüllüler, yaşlılarla sohbet etti, hatıralarını dinledi ve çeşitli aktivitelerde bulundu. Huzurevi sakinleri ziyaret için teşekkür etti.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi'ne bağlı Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Kızılay gönüllüleri kenttin dört bir yanına yardımlarını dağıtmaya devam ederken, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Burada Kızılay gönüllüleri yaşlılarla sohbet ettiler, hatıralarını dinlediler ve birlikte çeşitli aktivitelerde bulundular. Huzurevi sakinleri Kızılay gönüllülerine bu ziyaret için teşekkür etti.

Kızılay Gönüllüleri ise; sadece yardımları değil sevgiyi ve iyiliği de dağıtmaya devam ettiklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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