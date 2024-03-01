Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Özel Gereksinimli Misafirleri Ağırladı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, özel gereksinimli misafirleri birimlerinde ağırladı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Birimi ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte, 'Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz' projesi gerçekleştirildi. Misafir olarak jandarmaya gelen Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine Tim Jandarma videosu izletilerek mesleki tanıtım yapıldı. Ekipler tanıtım ve bilgilendirme faaliyetiyle özel gereksinimli çocukların sorularını cevapladı. 'Yelek Giy Görünür Ol ve Kaskımla Güvendeyim' projesi içerisinde çerçevesinde de çocuklara bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmelerin ardından çocuklara balon, kek, dergi ve amblemli jandarma yaka rozeti hediye edildi. - KIRŞEHİR