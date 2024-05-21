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Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş son yolculuğuna uğurlandı

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Kırklareli'nde yaşayan Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş, 71 yaşında hayatını kaybetti. Tutaş için Hızırbey Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Tutaş'ın ailesi, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu katıldı. Tutaş'ın cenazesi askeri törenle öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Kırklareli'nde yaşanan Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş, 71 yaşında hayatını kaybetti. Tutaş için Hızırbey Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Tutaş'ın ailesi, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu katıldı. Tutaş'ın cenazesi askeri törenle öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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