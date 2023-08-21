Kemer'de ters eve büyük ilgi

Kemer Belediyesi tarafından yapılan ve Kemer Villa adıyla bilinen ters evi, açıldığı günden bugüne toplam 9 bin 296 kişi ziyaret etti.

Kemer Belediyesi tarafından yapılan ve Kemer Villa adıyla bilinen ters evi, açıldığı günden bugüne toplam 9 bin 296 kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'de, Kemer Belediyesi'nin sürdürülebilir turizm projeleri arasında yer alan Kemer Villa isimli ters ev, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı misafirlerin tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Ağustos ayına kadar 6 bin 680 yerli, 2 bin 616 yabancı misafirin ziyaret ettiği ve her şeyin ters yapıldığı yapı, farklı simetri algısı ile ziyaretçilerinin hem hoş vakit geçirmesini sağlıyor hem de baş dönmesi hissi yaşatıyor. Ters eve gelen yerli ve yabancı misafirler, tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması karşısında hem şaşkınlıklarını gizleyemiyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer'de turizme katkı sağlayan projeleri arasında yer alan ters evin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Ters evin, özellikle Kemer'e ilk defa gelenlerin dikkatini çektiğine işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, "Atatürk Parkı projesi çerçevesinde parkımızın içerisine ters ev yaptık. Kemer'e yeni bir heyecan kazandıran bu yapı, ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından çok ilgi gördü. İlçe turizmine katkısı oluyor. Kemer'e değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA