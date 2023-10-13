Kayseri 6. Kitap Fuarı Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Kayseri Kitap Fuarı Açılış Töreni, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, Kayseri protokolü ile yazar, şair ve düşünürlerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Kayseri Kitap Fuarı'nın kapılarını altıncı kez kitapseverlere açtı. Dünya Ticaret Merkezindeki açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, rektörler ile şair, yazar ve kitapseverler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan fuarda Tarkan Köylü'nün Kum Sanatı Gösterisi ilgiyle izlendi. Başkan Büyükkılıç yaptığı konuşmada; "Gerçekten bizim için önemli ve anlamlı bir gündür. Teşrif eden herkese ayrı ayrı minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Valimizle birlikte organize ettiğimiz böyle anlamlı, keyif veren bir ortamı oluşturan bu çalışmayı hayata geçiren Sun Fuarcılık'a teşekkür ediyorum" dedi. Büyükkılıç, 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirterek; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ekibine, kitap ve yayınevlerimize, yazarlarımıza, en önemlisi her biri geleceğimiz olan sevgili gençlerimize de teşekkür ediyoruz. Geçen sene 900 binin üzerinde bir potansiyele hizmet ettik. Bu sene inşallah hedefimiz 1 milyonu geçeceğimize inanıyorum" diyerek her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Ortadoğu'da yaşananları değerlendiren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Savaşın kazananı olmaz, bunun farkındayız. Bize yakışan cumhurbaşkanımızın anlayışında olduğu gibi insanlar arasında barışı, 1967 temelindeki Kudüs başkenti Filistin Devleti gerçeğini göz ardı etmeden çözüm üretmektir. İri olacağız, diri olacağız, hep beraber bir olacağız. Kitap fuarındayız ama içimizi yakıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Geleceğimiz olan sevgili gençlerimizin daha eğitimli, daha donanımlı olması için ne gerekiyorsa hayırseverler şehri Kayseri'mizde yapılan çalışmaları tüm insanlığın hizmetine açacağız, hep beraber el ele, gönül gönüle diyeceğiz."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de ilim şehri, irfan şehri olan Kayseri'de, tarihte böyle anılan bir şehirde böylesine büyük çaplı ve coşku dolu bir kitap fuarı düzenlenmiş olmasını çok önemsediğini ifade ederek; "Geçen sene 935 bin kişi ziyaret etti. Aslında bu gelecek için birazcık ümit verici bir durum gibi geliyor bana. Çünkü bir konser bir eğlence organizasyonuna binlerce kişi gelirken kitap ile programlara ne kadar kişi gelir diye düşündüğünüz bir anda geçen sene 935 bin kişi gelmesi şu an dışarıya baktığımda yüzlerce gencimizi görmem, bütün ilçelerden kaymakamlarımızla birlikte, kaymakamlarımıza özellikle bu fuarda olmak için talepte bulunmaları, kaymakamlarımızın yüzlerce öğrenci getirmek istemeleri ve öğrencilerin bu anlamda baskı yapması beni çok mutlu etti. Dolayısıyla bu senenin rakamının çok daha yüksek olacağını görüyorum. Bu fuarı Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sun Fuarcılıkla birlikte organize ettiler baştan sona, teşekkür ediyorum, inşallah fuarımız hayırlı olur" diye konuştu. Gençlere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise kitap fuarının, kitap okumanın çok önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi;

"Elbette İslam'ın ilk emri oku, bilgi güçtür diyoruz. Bilgi sahibi olmak istiyorsak illa kitapları okumamız gerekiyor. Bugün kitabın formatı dijitale kayıyor, ancak bu da derinlikli düşünceyi engelleyen bir şey. Derinlikli düşünce iyi kitap okumaktan geçiyor. Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok. Önce büyükler okuyacak ki çocuklar da ondan sonra okuyacak. Kayseri'mizin ilim, irfan şehri olduğuna inanan birisiyim. Kayseri bir merkezdir. Bu kültürün, bu geleneğin gençlerde yaşaması, devam etmesi için daha çok okumaya teşvik etmek gerekiyor."

Konuşmasında Kayseri Kitap Fuarlarının tamamına katıldığını belirten ve Kayseri'nin tarihi ile ilgili bilgiler aktaran Yazar Mehmet Ali Bulut da; "Ben hemen hemen bütün fuarlarınıza katıldım. Kayseri'nin hiçbir fuarını ihmal etmedim. Kayseri gerçekten nirengi noktasıdır. 6 bin yıllık bir şehirdir. 6 bin yıldır Anadolu'nun Anadolu kalmasına sebep olan bu şehirdir. Her uygarlığın yükseliş ve çöküş zamanları vardır, biz de uykuya geçmiştik, şimdi yeniden uyanıyoruz ve bu uyanışın en güzel halini burada görüyoruz insanıyla, yöneticisiyle. Kayseri'yi ayakta tuttuğumuzda Anadolu ayağa kalkacaktır. O yüzden bu fuarı hazırlayan insanları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Kitap fuarı açılışına katılan dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ise konuşmasının başında katılımcılara; "Seyyid Burhaneddin'in duasını almış olan pek muhterem Kayserililer" diye seslenerek, Kayseri'ye birkaç kez gelip konferanslar verdiğini dile getirdi. Dünyada pek çok bilim kurum ve kuruluşlarını gezip, gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Aydın, dünyanın çok büyük ülkelerinde bile Kayseri'deki gibi bir laboratuvar ile enstitülerin birbirine bağlı olarak bulunmadığını ifade ederek, Erciyes Üniversitesi'ndeki Gen-Kök Merkezi'ni, nanoteknoloji ve ilaç araştırma enstitülerini örnek gösterdi ve hayırseverlerin de bu altyapıda emeği olduğunu sözlerine ekledi. Aydın, Kur'an-ı Kerim'deki okumak ve yazmak konusunda surelerden örnekler vererek, "İnşallah Kayseri Nobel'e gidecek yolun başlangıcı olur" dedi ve sözlerini Kayseri'den Nobel ödülü alan bilim adamları çıkması temennisinde bulunarak bitirdi. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı da Kayseri 6'ncı Kitap Fuarı'nın yazar kadrosu ve yayınevi kalitesi olarak Türkiye'de söz sahibi olduğunu, 385 yayınevi, 504 yazar ve 3 milyon kitap ile dolu dolu 10 gün geçireceklerini söyledi. Saçmacı, rekordan rekora koşan, Türkiye'de 81 il içerisinde 4 yıldır üst üste ziyaretçi rekorunu elinde bulunduran Kayseri Kitap Fuarı'nın 1 milyon ziyaretçi ağırlamasını hedeflediklerini belirtti. Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç'ın yer aldığı protokol, kurdele kesimi ile açılan kitap fuarını ziyaret ederek, stantlarda hem yazar hem de okuyucular ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, kitapseverlere fuarda kitap alımında kullanmak için hediye kuponu da dağıtmayı ihmal etmedi. - KAYSERİ