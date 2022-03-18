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Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı, kent merkezini de etkisi altına alarak hayatı olumsuz etkilediKastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde de devam ediyor.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı, kent merkezini de etkisi altına alarak hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde de devam ediyor. Yüksek kesimlerde yağan kar, öğle saatleri itibariyle şehir merkezini de etkisi altına aldı. Yağan kar ile birlikte kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kar yağışı şehir merkezinde hayatı olumsuz etkilerken; polis, jandarma, Kastamonu Belediyesi ve karayolları ekipleri ise yollarda güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu, Yağan, kar, Yerel, Haberler

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