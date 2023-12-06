Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman'da

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kağızman'ı ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Kağızman'ı ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kağızman Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığı'na gelen Vali Polat, kaymakamlık ve belediye çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

Daha sonra Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda kurumların yöneticileriyle bir araya gelen Vali Polat, kurumlar tarafından ilçede yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Kağızman Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunan Polat, görevli sağlık personeline başarılar dilerken, sağlık hizmeti alan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Şehit ailelerini unutmadı"

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, ilçe ziyaretinde şehit ailelerini unutmadı. 2009 yılında Diyarbakır/Lice'de BTÖ tarafından şehit edilen Er Erdal Oral ile 1996 yılında Trabzon'da görev esnasında şehit düşen Polis Memuru Tayfun Çele'nin ailesini ziyaret eden Polat, aileye taziyelerini ileterek, şehit ailelerinin devletimize emanet olduğunu belirtti ve devletin tüm kurumlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğuna dikkat çekti.

"Sevdamız eğitim"

Eğitime verdiği önemle bilinen ve KAFKAS Projesi'ni hayata geçiren Vali Polat, okulları da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Halime-Aslan Yıldız İlkokulu, Mevlana İlkokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu ziyaret eden Vali Polat, okullarda incelemelerde bulunmasının ardından derslere girerek, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Vali Polat, Halime-Aslan Yıldız İlkokulu'nda beden eğitimi dersindeki öğrencilerle badminton oynadı.

Vali Polat, öğretmenliğin, kutsal, onurlu ve emek isteyen bir meslek olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerden müfredatın yanında öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunacak sportif, sosyal, kültürel faaliyetlere de önem vermelerini ve çocukların gönüllerine dokunarak, milli ve manevi değerleri de öğretmelerini istedi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, okul ziyaretlerinin ardından Halk Eğitim Merkezi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi, muhtarlar tarafından dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurum yöneticilerine talimat verdi.

Toplantının ardından esnaf ziyaretinde de bulunan Vali Polat, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileklerinde bulundu.

Vali Polat, Kağızman ziyaretinin son bölümünde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, brifing aldı, halkın huzur ve güvenliği için gece-gündüz demeden özveriyle görev yapan personele başarılar diledi.

Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda yer alan "Şehitlerimiz" köşesini inceleyen Vali Polat, 18 Mayıs 2020 tarihinde Kağızman'da şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve andı. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kağızman ziyaretinin ardından Kars'a döndü. - KARS