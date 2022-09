Kars haberi... Kars'ta Mazot Fiyatları Çiftçileri Atlara Yönlendirdi

TACETTİN DURMUŞ

Karslı çiftçiler, artan mazot fiyatları karşısında tarlada işlerini atlarla görüyor. Karahan köyünde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Cengiz Öztürk, 14 yaşındaki oğlu Hasan'ın 'yavuz' adını verdiği atının, yıpranan nallarını sık sık değiştirdiğini ve mazot pahalı olduğu için artık çiftçiliğe traktör yerine atlara yaptığını söyledi.

Karslı çiftçiler, tarladaki işlerini traktörlerle değil atlarla görüyor. Cengiz Öztürk, şunları söyledi:

"Hüseyin Bey, Akyaka yöresinin bir numaralı nalbandıdır. Atların nalını çok güzel çakar. Mazot pahalı olduğu için atlara devam. Atımız çok sakin ve onunlar adeta konuşuyoruz. Bazı atlara nal çakınca durmaz ve huysuzluk yapar. Atımız çok sakindir. Önceden mazot ucuz olduğu için tarımda atın gücünden faydalanma olayı bitmişti. Artık mecburen her kes atlara döndü. Pancar, patates ve mısıra yani her yere atlarla gidiyoruz. Neredeyse ilçeye de atlarla gideceğiz. Çünkü mazot çok pahalı olduğu için artık traktör kullanamıyoruz. Eskiden ucuzdu o zaman atlara gerek kalmıyordu. Şimdi atlara mecbur kaldık."

Baba mesleği nalbantlığı 20 yıldır yaptığını söyleyen Hüseyin İlkar da mazot fiyatlarının her geçen gün arttığını söyledi. Traktör ve makine sayısının artması nedeniyle bölgede at sayısının azaldığını hatırlatan İlkar, son aylarda artan mazot fiyatları nedeniyle köylülerin bazı işlerini at ile görmeye mecbur kaldığını dile getirdi. İlkar ise şunları söyledi:

"27 tane köyümüz var. Aşağı yukarı hepsinde nalbantçılık yapıyorum. Daha önceleri 200 ata nal çakarken bu sayı 25 ata kadar düştü. Makine sayısı çoğaldıktan sonra at sayısı azaldı ama şu anda mazot pahalı olduğu için köylülerimiz işlerini at ile görmeye mecbur kaldı. Bu mesleğin unutulmaması için arkadaşlarıma ve yiyenlerime de öğretiyorum."