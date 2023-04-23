Kargı'da 23 Nisan törenlerle kutlandı

Çorum'un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kargı Kaymakamlığı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan programda Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay ve öğrenciler tarafından Atatürk anıtına çenek sunuldu.

Spor salonunda devam eden kutlamalara Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Onur Erten, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve Belediye Başkanı Zeki Şen vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, "Değerli yönetici ve öğretmen arkadaşlarım; ülkemizin, milletimizin, dünyanın ve insanlığın geleceği ve barışa katkısı açısından büyük önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her geçen yıl daha coşkulu, heyecanlı ve sevinçli kutlarken, geleceğimizin güvencesi olan sevgili yavrularımızın en donanımlı şekilde yetişmesi için daha fazla çalışmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Biliyoruz ki, bugün milletlerarası ilişkilerde; egemenlik ve güç kavramı, bilgiyi kullanma yeteneğine sahip olanlar ve yeteneklerini geliştirenler tarafından etkili ve güçlü bir şekilde kullanılmaktadır. Bu itibarla geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgili, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek girişken, küresel düşünüp, yerel hareket edebilen tarzda yetiştirebilme sorumluluğu üzerinizdedir. Sizin bunu gerçekleştirebileceğinizden eminiz. Yapmakta olduğunuz bu kutsal görev her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Program daha sonra öğrencilerin gösterilerini sunmaları ve şiirlerini okumalarının ardından Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve protokol üyeleri tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından son buldu. - ÇORUM