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Jandarmadan çocuklara bayram şekeri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarmadan çocuklara bayram şekeri

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çocuklara bayram şekeri dağıtıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çocuklara bayram şekeri dağıtıldı.

Derecik ilçesinde bayram nedeniyle jandarma ekipleri bir yandan trafik denetimi yaparken bir yandan da çocuklara bayram şekeri dağıttı. Devriye atan jandarma ekipleri, mahallelerde karşılaştıkları çocuklarla bayramlaşarak hem şeker verdi hem de hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Hakkari, Derecik, Bayram, Yerel, Haberler

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